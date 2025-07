Fiscalização recebe moto através de recurso de Elton Carvalho

Crédito: divulgação

O vereador Elton Carvalho realizou a entrega oficial de uma motocicleta destinada ao Departamento de Fiscalização da Prefeitura de São Carlos. O veículo foi adquirido por meio de recurso direcionado pelo seu mandato com o objetivo de reforçar e modernizar as ações de fiscalização no município.

A nova moto contribuirá diretamente para dar mais agilidade e eficiência ao trabalho dos agentes, especialmente em deslocamentos para vistorias, notificações e atendimentos a denúncias. A aquisição representa mais um passo no compromisso do vereador Elton com a valorização do serviço público e o fortalecimento da fiscalização urbana, ambiental e comercial.

“Essa é uma entrega simbólica, mas de grande impacto para o dia a dia da fiscalização. Com essa moto, os profissionais poderão atuar de forma mais rápida”, destacou Elton Carvalho.

Para o Diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, a contribuição é de grande valia: “O Vereador Elton Carvalho tem se empenhado em promover melhorias ao Departamento de Fiscalização desde o início de seu mandato. Essa melhoria dos equipamentos reflete diretamente na qualidade, agilidade e eficiência do trabalho prestado à cidade de São Carlos e à população. Mais uma vez agradecemos ao Vereador pela parceria e contribuição.”

