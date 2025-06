Elton comemora assinatura de contrato do projeto executivo e reforça expectativa pelo início das obras

Crédito: divulgação

Nesta segunda-feira (30), um marco importante foi alcançado para a educação pública e tecnológica em São Carlos: foi oficialmente assinado o contrato para a elaboração do projeto executivo da nova sede da FATEC (Faculdade de Tecnologia) São Carlos. A partir dessa etapa técnica, o Estado de São Paulo poderá incluir a obra no orçamento público estadual, com previsão de início das construções já para 2026. A nova unidade será construída em uma área de 33 mil metros quadrados, no Parque Ecotecnológico Damha, doada pela Prefeitura em 2017.

A assinatura representa o resultado de mais de uma década de esforços conjuntos entre o poder público municipal, estadual e o Centro Paula Souza. A FATEC São Carlos iniciou suas atividades em 2014, funcionando provisoriamente nas instalações da ETEC Paulino Botelho. Em 2023, foi concluído o projeto arquitetônico da sede própria, prevendo três blocos, salas de aula, laboratórios de informática, auditório para mais de 300 pessoas, biblioteca e quadra poliesportiva.

O vereador Elton Carvalho (Republicanos), um dos principais articuladores da doação da área e da viabilização do campus, celebrou o avanço: “Foram anos de luta, diálogo e construção conjunta com a comunidade, com o ex-prefeito Giuliano Cardinali, com o atual prefeito Netto Donato (PP) e com o Centro Paula Souza. A assinatura do projeto executivo é um divisor de águas. Muito em breve, o governo estadual terá todos os elementos técnicos e jurídicos para colocar a obra no orçamento. Estamos mais próximos do sonho de ver a FATEC erguida em São Carlos.”

Elton também destacou o impacto que a nova sede trará para a cidade: “Além de ser uma faculdade gratuita e de excelência, com professores altamente qualificados, a FATEC representa desenvolvimento social e econômico. Estamos falando de oportunidades reais para a juventude, de formação para o mercado de trabalho e de fortalecimento da vocação tecnológica de São Carlos, já reconhecida como a capital nacional da tecnologia.”

Com o projeto executivo em mãos, os próximos meses serão decisivos para a inclusão da obra na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Estado. A expectativa é de que, com a mobilização dos representantes políticos e apoio da sociedade civil, o início das obras ocorra no próximo ano, com prazo estimado de dois a três anos para sua conclusão. A construção da sede definitiva da FATEC São Carlos representa mais do que um prédio: é a consolidação de um polo de conhecimento e inovação para toda a região.

