Elton carvalho demonstra preocupação com substituições e possíveis prejuízos nos atendimento

O vereador Elton Carvalho (Republicanos), presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São Carlos, manifestou preocupação com a possível substituição de nove auxiliares experientes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), após recomendação do COREN (Conselho Regional de Enfermagem). A medida pode comprometer diretamente a qualidade e a eficiência dos atendimentos de urgência e emergência no município.

Segundo o parlamentar, os funcionários que atualmente estão na ativa possuem larga experiência, domínio técnico e conhecimento do território, fatores fundamentais para garantir um atendimento rápido e humanizado à população. “Não se trata apenas de números. Estamos falando de vidas. A troca de profissionais com anos de serviço por novos servidores, sem uma transição adequada, pode resultar em perdas irreparáveis no tempo-resposta e na qualidade do cuidado”, afirmou Elton.

Além da preocupação com os atendimentos, o vereador também chamou a atenção para a necessidade urgente da implantação de um plano de carreira. “Precisamos valorizar quem está na linha de frente salvando vidas todos os dias. Um plano de carreira não é apenas uma reivindicação justa, é uma estratégia de retenção, motivação e qualificação constante dos profissionais”, defendeu.

O vereador Elton Carvalho trouxe o assunto na sessão do dia de hoje apontando sua preocupação e solicitou a ajuda dos demais vereadores. Finalizando sua fala ele ainda informou que fará uma reunião com o prefeito para tratar deste assunto.

