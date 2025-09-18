Elton Carvalho cobra providências no caso de estudante que utilizou carimbo de médica em UPA

Vereador Elton de Carvalho - Crédito: divulgação

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) solicitou à Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos esclarecimentos detalhados sobre o caso envolvendo um estudante de medicina que teria assinado documentos utilizando o carimbo de uma médica vinculada à rede municipal. Em requerimento protocolado na Câmara Municipal, o parlamentar destacou a gravidade do episódio e a necessidade de transparência por parte da administração pública.

No documento, Elton Carvalho questiona a relação formal do estudante com a Secretaria, se ele atua em estágio, internato ou outra modalidade, e solicita a apresentação do contrato firmado entre a Prefeitura e a instituição de ensino responsável pelo estudante. Além disso, o vereador quer informações sobre as atribuições do estudante e se havia respaldo legal para a utilização do carimbo de outro profissional.

O parlamentar também solicitou que seja aberta uma sindicância administrativa para apuração rigorosa dos fatos, com aplicação das sanções cabíveis caso sejam constatadas irregularidades. Segundo ele, é fundamental que a Secretaria Municipal de Saúde explique quais providências já foram tomadas e se o caso foi comunicado ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP), garantindo que medidas éticas e legais sejam efetivamente aplicadas.

“Elton Carvalho reforça que este episódio representa não apenas uma potencial infração ética, mas também um risco à confiança da população nos serviços públicos de saúde. A Câmara Municipal seguirá acompanhando o caso e cobrando providências concretas para que irregularidades não se repitam”, afirma o parlamentar em nota enviada à imprensa.

