Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência se reúne com Secretário Estadual Marcos da Costa

Crédito: Divulgação

A Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência do legislativo São-Carlense, que é formada pelo Vereador Bruno Zancheta (presidente), Ubirajara Teixeira/Bira (Secretário) e pelo Vereador Paulo Vieira (membro), estiveram reunidos com o Secretário Estadual da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa em São Paulo. Eles foram acompanhados pelo Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, Rafinha Almeida, a chefe de Gabinete, Larissa Lavadeci e os diretores da Secretaria, Marília Massei Porto e Antônio Carlos Costa.

Na oportunidade, os parlamentares e o Secretário, levaram para Marcos da Costa, as demandas de São Carlos. “Nossa cidade sabe da importância dessa parceria. Solicitamos junto ao Secretário, demandas que São Carlos precisa ser contemplada. Como por exemplo: novas academias adaptadas e acessíveis, recursos para a construção de um Centro Autista, uma delegacia da pessoa com deficiência, vans adaptadas e acessíveis, uma unidade da Rede Lucy Montoro e atividades estaduais voltadas ao Paradesporto, o programa "Polo de Empregabilidade Inclusiva" e o "Todas em Rede", voltado para mulheres com deficiência. Temos a certeza que nossa cidade está no radar do governo estadual”, pontuaram os parlamentares.

Eles pontuaram a importância das portas abertas e do diálogo com o governo do estado de São Paulo: “Agradecemos ao Dr. Marcos da Costa pela acolhida e receptividade. Saímos animados desse encontro e temos a certeza que, muito em breve, São Carlos colherá bons frutos dessa importante parceria com o governo do estado de São Paulo. O Secretário se comprometeu em levar nossas demandas ao governador Tarcísio”, afirmaram os parlamentares.

Todas as demandas de São Carlos foram realizadas através de ofícios, endereçados diretamente ao Secretário Estadual da Pessoa com Deficiência e abordados durante a reunião.

