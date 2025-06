CEMEI Ida Vinciguerra passa por melhorias com recursos destinados por Elton Carvalho

A obra será realizada com recursos destinados por meio de emenda parlamentar, destinada pelo vereador Elton Carvalho (Republicanos), que atendeu a uma demanda da comunidade escolar e viabilizou a verba específica para a execução do projeto.

O espaço, que antes ficava exposto ao sol e às variações climáticas, passará a contar com uma estrutura de cobertura que permitirá a realização de atividades pedagógicas, recreativas e de convivência em um ambiente protegido e agradável. A cobertura do pátio garantirá sombra nos dias de sol forte e abrigo nos períodos de chuva, ampliando as possibilidades de uso do espaço ao longo do ano letivo.

Essa é mais uma conquista importante para a educação infantil de São Carlos, mostrando que investir na infraestrutura das escolas é investir no futuro da cidade — com o apoio firme do vereador Elton Carvalho, que segue ao lado da comunidade para fazer a educação de São Carlos melhor a cada dia.

Essa semana o CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Profa. Ida Vinciguerra iniciará a tão esperada obra de cobertura do pátio, uma melhoria que visa proporcionar mais conforto, segurança e qualidade no dia a dia das crianças atendidas pela unidade.