Cavalos soltos preocupam moradores do Aracê de Santo Antônio e Elton Carvalho cobra providências

Cavalos soltos no Aracê - Crédito: Divulgação

Moradores do bairro Aracê de Santo Antônio, na região sul de São Carlos, estão preocupados com a presença constante de cavalos soltos pelas ruas. Os relatos são de que os animais circulam livremente, oferecendo risco de acidentes, principalmente durante a noite, quando a visibilidade é reduzida.

Segundo os moradores, diversos protocolos já foram abertos junto à Prefeitura Municipal solicitando providências, mas até o momento nenhuma ação efetiva foi tomada. Além do risco à segurança dos motoristas e pedestres, os animais também correm perigo de serem atropelados ou de sofrerem maus-tratos por estarem vulneráveis nas ruas.

Diante da situação, o vereador Elton Carvalho (Republicanos) protocolou um requerimento na Câmara Municipal, cobrando respostas do Poder Executivo. No documento, o parlamentar solicita informações sobre quais medidas estão sendo adotadas para recolher e cuidar dos animais soltos e quais ações de fiscalização e monitoramento estão em andamento no bairro.

O vereador também destacou que o problema de animais soltos em vias públicas não é exclusivo do Aracê, sendo recorrente em outros bairros da cidade, o que reforça a necessidade de políticas públicas permanentes voltadas à causa animal e à segurança no trânsito.

