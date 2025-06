Câmara divulga um balanço dos seis primeiros meses desta legislatura

De acordo com dados do setor de apoio administrativo da Câmara, no primeiro semestre de 2025 foram aprovados 456 projetos de Lei, distribuídos entre projetos de iniciativa do executivo, e projetos de iniciativa dos vereadores, dois projetos da mesa diretora e um projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal. Foram contabilizados 2318 requerimentos de vereadores, 223 indicações e 203 moções. Foram aprovados ainda, 19 projetos de resolução, um projeto de resolução da mesa diretora e sete decretos legislativos e um decreto da mesa diretora.

No período a Câmara Municipal realizou 23 sessões ordinárias, 10 sessões solenes e duas sessões extraordinárias. Para estimular a democracia e a participação popular na Câmara, também foram realizadas 13 audiências públicas e o uso da Tribuna Livre por associações e organizações, registrou 14 pronunciamentos no primeiro semestre de 2025, por instituições como ALSCar, APEOESP, EMBRAPA e EDUFSCar.

Como a Câmara vai entrar em recesso, portanto, nas próximas semanas as sessões legislativas estarão suspensas, mas a Câmara seguirá ativa. “Os gabinetes não param. As demandas da população continuam chegando e nós, vereadores, seguiremos atendendo. Não existem férias para quem trabalha com o povo. As portas da Câmara estarão abertas e a movimentação seguirá intensa”. “Temos mais três anos e meio de mandato pela frente, tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Vamos seguir com responsabilidade e diálogo para fazer o melhor por São Carlos”, concluiu o presidente Lucão Fernandes.

A Câmara Municipal completa no próximo dia 30 de junho seis meses desta legislatura, 2025-2028, que conta neste momento com o vereador Lucão Fernandes (PP)à frente da presidência do Legislativo. Segundo Lucão Fernandes, foi um período de muito trabalho, diálogo e comprometimento com a população por parte de todos os vereadores.