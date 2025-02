Câmara aprova PL que proíbe Prefeitura de contratar artistas que fazem apologia ao crime e às drogas

Cigarro de maconha - Crédito: Reprodução/Agência Brasil

Os vereadores da Câmara Municipal aprovaram, por 15 votos a 5, na tarde desta terça-feira (11), Projeto de Lei que proíbe o município de São Carlos de contratar shows e artistas em eventos abertos ao público infantojuvenil que envolvam, no decorrer da apresentação, expressões de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas e dá outras providências. O projeto é de iniciativa do vereador Leandro Guerreiro (PL).

Foi a primeira sessão do ano que exibiu um embate entre os vereadores da direita e da esquerda no Legislativo são-carlense. Os cinco vereadores da esquerda, Raquel Auxiliadora (PT), Fernanda Castelano (PSOL), Lineu Navarro (PT), Larissa Camargo (PCDOB) e Djalma Nery fizeram críticas ao projeto de lei e votaram contra.

Ao apresentar o seu projeto de lei, o vereador Leandro Guerreiro afirmou que não era um PL da direita nem da esquerda e que seu projeto tem respaldo do art. 227 da C.F. que dispõe que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A seguir, Guerreiro leu uma letra de funk do MC Poze do Rodo, chamada Fala Que a Tropa É Comando Vermelho, criticando o estímulo à violência.

“Não é legal a gente ver dinheiro público contratar artistas que fazem apologia às drogas e ao crime. O projeto faz com que o dinheiro público não seja usado com porcaria. Se tiver baderna que façam com dinheiro privado. E, também, o projeto não serve para acabar com sertanejo, com rap, com funk, mas com essas letras”, declarou Leandro.

Na sequência, a presidente da Comissão de Cultura, Ciência, Tecnologia e Turismo vereadora Raquel, com base no artigo 187 do Regimento Interno, pediu suspensão da sessão para discutir o projeto.

Posteriormente, ao assumir a tribuna, a vereadora, questionou a ausência da justificativa de urgência do projeto.

Após a suspensão, a vereadora usou a tribuna classificando o projeto de lei como uma cesura prévia, inconstitucional, sendo uma cortina de fumaça da extrema direita.

“Este Projeto de Lei finge proteger os adolescentes, mas não vai na raiz do problema. É com política pública, projeto recreação, educação, cultura e arte e não fazendo uma censura prévia. É uma cortina de fumaça da extrema direita. Esse projeto foi protocolado em várias cidades no mesmo momento. É uma censura prévia e inconstitucional”, salientou Raquel, salientando que a Comissão de Cultura tinha interesse em debater a PL.

“Querem criminalizar o rap, o funk, as culturas periférica”, ressaltou.

Fernanda Castelano, por sua vez, disse que o PL é um projeto da direita, vista que foi apresentado em mais de 15 cidades do Brasil. “É um projeto copiado que criminaliza o povo preto”.

O vereador Lineu Navarro do PT argumentou que o projeto tem caráter equivocado.

“Sou contra porque ele coíbe determinado tipo de manifestação cultural. É um projeto que coibi manifestação de uso de drogas ilícitas, mas não drogas lícitas. Deverias proibir todo tipo de droga. Na minha visão tem um conceito equivocada”.

Já Larissa Camargo sustentou que o PL não será efetiva para defender o direito das crianças e dos adolescentes.

“Quando falamos de cortina de fumaça é porque não estamos preocupados em defender direito de crianças e adolescente, estamos criando um paredão para olhar para um nicho da sociedade, que é como a sociedade periférica se organiza, e criminalizar as ações. Isso é um pressuposto que vai trazer principalmente ações e consequências terríveis para as comunidades periféricas”.

Djalma Nery chamou o PL de aberração política e jurídica.

Os vereadores Sergio Rocha, Julio Cesar e Edson Ferraz discursaram e defenderam o PL apresentada por Leandro Guerreiro.

