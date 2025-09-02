Câmara aprova PL do vereador Paulo Vieira que reconhece wheeling de moto e bike como prática esportivá

Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos aprovou, na tarde desta terça-feira (02), por 16 votos e nenhum contrário, o projeto de lei de autoria do vereador Paulo Vieira (PP) que reconhece o wheeling de moto e de bicicleta, além de outras manobras acrobáticas semelhantes, como práticas esportivas no município.

Segundo o texto, o wheeling — modalidade homologada pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) que inclui manobras como o “grau” e o “RL” — poderá ser realizado em locais apropriados e licenciados, públicos ou privados, destinados a treinos, shows, eventos e competições.

A lei estabelece requisitos mínimos de segurança, como pistas asfaltadas com dimensões adequadas, espaços destinados ao público, cumprimento das normas da CBM, uso de equipamentos obrigatórios, veículos regularizados junto ao Detran e Carteira Nacional de Habilitação compatível com a motocicleta.

“Esse projeto nasceu da escutando os atletas praticantes que acompanham o wheeling em São Carlos. Nosso objetivo é garantir que a prática seja reconhecida como esporte e que aconteça em locais seguros, com toda a estrutura necessária para proteger pilotos e público. Ao regulamentar, damos visibilidade a uma cultura que já existe e abrimos espaço para que ela cresça de forma responsável na cidade”, afirmou o vereador Paulo Vieira.

Participaram da sessão ordinárias os atletas da modalidade de São Carlos.

O texto da lei agora segue para a Prefeitura, onde o prefeito poderá sancionar, transformando a proposta em lei, ou vetar, total ou parcialmente.

Leia Também