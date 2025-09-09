Bruno Zancheta protocola Projeto de Lei para instalação do “Botão do Pânico” nas unidades de saúde de São Carlos

O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) protocolou, um Projeto de Lei que prevê a instalação do chamado “Botão do Pânico” em todas as unidades públicas de saúde do município de São Carlos. A proposta tem como objetivo reforçar a segurança de profissionais da saúde e usuários do sistema, garantindo resposta rápida em situações de ameaça ou violência.

Segundo o parlamentar, essa medida traz um significativo reforço na área da segurança: “O Botão do Pânico é mais do que uma medida de segurança, é um mecanismo de proteção à vida dos nossos servidores e também dos pacientes. Conto com o apoio dos meus colegas vereadores para aprovarmos essa iniciativa”, afirmou o vereador.

O dispositivo permitirá acionar, de forma imediata, a Guarda Municipal e todos os equipamentos de segurança, garantindo a integridade física, mental e emocional, além de proteger a população que busca atendimento.

Bruno Zancheta ressaltou ainda que a segurança pública é um direito fundamental previsto na Constituição Federal e que cabe ao Poder Público garantir condições adequadas de proteção em prédios municipais, especialmente aqueles que prestam serviços essenciais. Agora o projeto está tramitando no Legislativo Municipal e em breve será apreciado pelos parlamentares.

