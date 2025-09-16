Bruno Zancheta propõe uso de pulseiras coloridas para atendimento de pessoas com TEA nas unidades de saúde

O vereador Bruno Zancheta (Republicanos) apresentou um projeto de lei que prevê a utilização de pulseiras coloridas como instrumento de identificação e prioridade no atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos estabelecimentos públicos de saúde de São Carlos.

A proposta tem como objetivo garantir mais dignidade e cidadania às pessoas com TEA e seus familiares, além de facilitar o trabalho dos profissionais de saúde durante os atendimentos.

Segundo o parlamentar, a iniciativa é de baixo custo e pode trazer grandes benefícios à inclusão:“Essa medida simples contribui para humanizar o atendimento, tornando-o mais ágil e respeitoso. É um passo importante para assegurar os direitos das pessoas com TEA e promover uma cidade cada vez mais inclusiva”, destacou o Vereador.

Atualmente, o projeto está em tramitação nas Comissões da Câmara Municipal. Como presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, Bruno Zancheta reforçou seu compromisso em buscar políticas públicas que valorizem e respeitem a diversidade.

