Bruno Zancheta conquista nova ambulância para São Carlos por intermédio do deputado Guto Zacarias

O município de São Carlos foi contemplado com a destinação de R$ 250 mil reais, valor que será utilizado para a aquisição de uma ambulância zero quilômetro. O recurso, proveniente de emenda parlamentar do Deputado Estadual Guto Zacarias, foi conquistado por meio de articulação do Vereador Bruno Zancheta, que destacou a importância de mais essa conquista para a saúde da cidade.



O valor já foi depositado na conta da Prefeitura Municipal, o que garante maior agilidade no processo de aquisição do veículo, que será utilizado para reforçar o atendimento e o transporte de pacientes na rede pública de saúde.



Para o vereador Bruno Zancheta, o investimento representa um avanço importante. “É uma vitória para São Carlos! Essa ambulância nova vai reforçar o sistema de saúde e garantir mais dignidade no atendimento à toda população. Agradeço imensamente ao Deputado Guto Zacarias por atender nosso pedido e olhar com tanto carinho para as demandas do nosso município”, destacou o parlamentar.



O vereador também adiantou que outras ações estão sendo encaminhadas junto ao deputado e reforçou o compromisso do mandato com melhorias efetivas na saúde pública local.

"Vem mais novidade boa por aí. Temos pautas para avançarmos também na área da educação e segurança pública", finalizou Bruno Zancheta.

