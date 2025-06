Bruno Zancheta, Bira e Paulo Vieira propõem audiência sobre acessibilidade em espaços esportivos

Compartilhar no facebook

Os vereadores da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, Bruno Zancheta, Bira e Paulo Vieira protocolaram um requerimento conjunto solicitando a realização de uma audiência pública para discutir a acessibilidade nos espaços esportivos públicos de São Carlos.

A iniciativa tem como objetivo abrir diálogo com a sociedade civil, especialistas e gestores públicos sobre os obstáculos enfrentados por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em locais destinados à prática esportiva no município.

De acordo com os parlamentares, muitos desses espaços apresentam barreiras que comprometem ou até impedem o acesso e a permanência segura dos usuários, violando princípios de inclusão e equidade. Entre os itens que devem ser debatidos estão a instalação de rampas de acesso, pisos táteis, banheiros adaptados, sinalização acessível e demais elementos estruturais necessários para garantir a plena participação de todos.

A data da audiência será definida pela comissão.

