Bruno Zancheta assume a presidência da Câmara Municipal

Vereador Bruno Zancheta - Crédito: Divulgação

O primeiro vice-presidente da Câmara, Bruno Zancheta assumiu durante a sessão ordinária desta terça-feira, 3 de junho, a presidência da Câmara Municipal durante o período em que o presidente do legislativo, Lucão Fernandes, estará respondendo como prefeito da cidade de São Carlos. Bruno assume essa responsabilidade sendo um dos vereadores mais jovens a presidir o legislativo.

Bruno destacou sua trajetória até alcançar a presidência da Câmara, “Iniciei minha história nesta casa como estagiário. Depois, tive a oportunidade de atuar como assessor parlamentar. Mais tarde, fui eleito vereador, e agora, com humildade e determinação, chego à presidência desta instituição que representa a voz e os anseios da nossa população. Percorri todos os caminhos, vivenciei todas as etapas. Cada passo tem sido uma lição. Cada função me ensinou a respeitar ainda mais esta Casa, sua história, e o papel fundamental que ela exerce na construção de uma cidade mais justa”.

“Hoje, como presidente da Câmara Municipal, reafirmo meu compromisso com o diálogo, com a democracia e com os princípios da transparência e do respeito institucional. Quero liderar esta Casa com equilíbrio, ouvindo todos os vereadores e vereadoras, respeitando a pluralidade política e fortalecendo o papel do Legislativo como defensor do interesse público. Quero contar com o apoio de todos os nossos competentes servidores, que fazem um trabalho de excelência”, declarou o presidente da Câmara Bruno Zancheta.

O presidente Bruno Zancheta finalizou agradecendo a todos os vereadores pela confiança e salientou que assim como o presidente Lucão Fernandes, manterá a porta da presidência sempre aberta para receber a todos, vereadores, vereadoras, a população e a imprensa de São Carlos, que é a voz que reverbera também as vontades do povo.

