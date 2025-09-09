(16) 99963-6036
Bira, deputada Graciela e moradores do Alto da Lagoa levam à Artesp demanda por acesso na SP-318

09 Set 2025 - 19h03Por Da redação
Bira, deputada Graciela e moradores do Alto da Lagoa levam à Artesp demanda por acesso na SP-318 - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (9) o Vereador Ubirajara Teixeira, o Bira, esteve na Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) acompanhado da Deputada Estadual Delegada Graciela e dos moradores do Alto da Lagoa, próximo à Fazenda Álamo, os senhores Luiz Paulo Turi e Valnei Fargoni.

A comitiva levou à Agência a preocupação dos moradores em razão das obras de duplicação da SP-318, no km 253. A concessionária responsável, segundo relataram, executou os trabalhos sem garantir um acesso adequado para os moradores da região, dificultando a mobilidade local.

Em reunião com o Diretor Geral da Artesp, André Isper, e o gerente Maurity de Oliveira, as lideranças locais expuseram a situação. O encontro terminou de forma positiva, já que o Diretor Geral sinalizou a possibilidade de implantação do acesso solicitado pela comunidade.

Tanto o vereador Bira quanto a deputada Graciela e os moradores presentes saíram satisfeitos com o encaminhamento, aguardando agora, nos próximos dias, uma resposta definitiva para o início das obras de adequação.

