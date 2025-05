Atendendo pedido de Bruno Zancheta, deputado Kim Kataguiri destina recursos para saúde de São Carlos

Compartilhar no facebook

17 Mai 2025 - 08h58 Por Jessica C R

O município de São Carlos receberá um novo aporte para investimentos na área da saúde de nosso munícipio. O recurso, de R$ 120 mil reais, será encaminhado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Kim Kataguiri, atendendo a uma solicitação do vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS).

A verba será utilizada para fortalecer o atendimento à população nos serviços de saúde pública da cidade. "Nosso compromisso é trabalhar para melhorar a vida das pessoas, com a chegada sempre de mais recursos estaduais e federais. Agradeço ao deputado federal Kim Kataguiri por atender nosso pedido e olhar com atenção para as necessidades nossas. Ele tem sido um parceiro de São Carlos", afirmou o vereador.

Com essa nova conquista, o mandato do vereador Bruno Zancheta já garantiu mais de R$ 600 mil em recursos para São Carlos apenas nos primeiros meses deste ano. Novas conquistas estão previstas para os próximos meses, segundo o parlamentar, que reforçou seu empenho na busca contínua por investimentos para a cidade.

