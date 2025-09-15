(16) 99963-6036
Animais morrendo de fome e sede, denuncia vereador Elton Carvalho

15 Set 2025 - 18h01Por Da redação
Animais morrendo de fome e sede, denuncia vereador Elton Carvalho - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

 

O vereador Elton Carvalho recebeu uma grave denúncia de moradores sobre animais abandonados no Recreio Campestre, que estariam morrendo de fome e sede em um pasto.

Ao chegar ao local, foi constatada uma situação deplorável e inaceitável: animais largados à própria sorte, sem acesso a água e alimentação, em evidente sofrimento.

Diante do cenário, o parlamentar acionou imediatamente o Departamento de Defesa Animal e realizou a abertura de um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, para que o caso seja devidamente investigado e os responsáveis responsabilizados pelos crimes.

