Animais morrendo de fome e sede, denuncia vereador Elton Carvalho

Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho recebeu uma grave denúncia de moradores sobre animais abandonados no Recreio Campestre, que estariam morrendo de fome e sede em um pasto.

Ao chegar ao local, foi constatada uma situação deplorável e inaceitável: animais largados à própria sorte, sem acesso a água e alimentação, em evidente sofrimento.

Diante do cenário, o parlamentar acionou imediatamente o Departamento de Defesa Animal e realizou a abertura de um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, para que o caso seja devidamente investigado e os responsáveis responsabilizados pelos crimes.

