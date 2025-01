A pedido de Bruno Zancheta, Deputado Guto Zacarias destina meio milhão de reais para saúde e segurança de São Carlos

Logo no início de seu segundo mandato, o vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) anunciou uma boa notícia para a área da segurança e saúde.

Em reunião realizada na Alesp recentemente, o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil) firmou um compromisso que São Carlos receberia recursos para as áreas da saúde e segurança. Isso se concretizou nesta quinta-feira (09) com a liberação de R$ 500 mil reais para o município nas áreas da saúde e segurança. A conquista foi fruto de articulação do vereador Bruno Zancheta (Republicamos), que esteve em reuniões na Assembleia Legislativa, buscando atender demandas de São Carlos.

O vereador, ressaltou ainda a importância de parcerias como essa: "Sem representatividade direta, dependemos de alianças como essas para garantir que São Carlos seja sempre lembrada. Esse investimento é essencial para a população de São Carlos. Agradeço ao deputado pela sensibilidade e compromisso com nosso município".

Com a liberação do valor, o próximo passo será definir como os recursos serão aplicados, em conjunto com as Secretarias Municipal de Saúde e Segurança Pública. “Esse recurso certamente será de grande valia e vem em uma excelente hora: logo no início de nosso mandato e do prefeito", celebrou o parlamentar que novamente viabilizou recursos para o município.



Em seu primeiro mandato, Bruno Zancheta conquistou mais de R$ 2 milhões de reais em recursos para São Carlos nas áreas da saúde, segurança, educação e pessoa com deficiência.

