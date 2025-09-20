Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Áries: Faísca de Romance Chegando. A partir de agora, alguém vai dar aquela faísca e esquentar seu coração, Áries! Seu magnetismo natural vai estar lá em cima, mas o segredo é deixar o pessimismo de lado. Se você abrir espaço para...Dinheiro: A grana pode chegar de um jeito inesperado, Áries! Aquela preocupação chata vai começar a sumir, deixando seu astral lá em cima. O segredo é...Números da sorte: 39 - 48 - 27 - 16 | Lua Minguante em Virgem.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Touro: Amor Transformador à Vista. O amor pode pintar do nada e transformar geral! Fique de olho nos pequenos gestos e olhares – eles podem ser o sinal de que um namoro incrível está chegando. Prepare seu coração porque essa...Dinheiro: Se liga nessa energia boa que o universo está mandando! É hora de calcular direitinho os passos, visualizar seu futuro financeiro e ir com tudo. A...Números da sorte: 30 - 28 - 16 - 40 | Lua Minguante em Virgem.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Gêmeos: Aventura no Amor. Se pintar um convite de alguém meio desconhecido mas super interessante, não pensa duas vezes, Gêmeos! Essa é a chance de abrir novos caminhos no amor. Seu coração vai parecer num redemoinho gostoso e...Dinheiro: Bora dar um upgrade nas suas finanças? Hoje você vai sentir que tem o poder de mudar o jogo, resolvendo até aqueles conflitos chatos que...Números da sorte: 44 - 17 - 59 - 60 | Lua Minguante em Virgem.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Câncer: Vibes do Universo no Amor. Se perceber mudanças nos seus relacionamentos, relaxa! O universo tá só preparando aquele momento massa de amor. Confie nas sensações e deixe rolar, porque uma conexão bacana está vindo...Dinheiro: Seu caminho financeiro está ficando promissor! Com determinação, aquele sonho guardado no fundo do coração pode virar realidade agora. O...Números da sorte: 10 - 28 - 33 - 19 | Lua Minguante em Virgem.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Leão: Surpresas Quentes no Coração. A jornadapromete surpresas que vão virar seu jogo no amor! Alguém que parecia meio distante vai começar a se aproximar de um jeito que você nem esperava. Quando menos perceber, estará super...Dinheiro: O astral está abrindo espaço para você encontrar caminhos mais fáceis pra cuidar da grana. Não esquenta, pois as finanças estão se alinhando...Números da sorte: 27 - 19 - 40 - 58 | Lua Minguante em Virgem.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Virgem: Desafios que Viram Emoção. Prepare-se para uma onda de novidades, Virgem! Alguém diferente vai chamar sua atenção e, apesar de alguns desafios no começo, você tem tudo para sair ganhando nessa história. Vai ser empolgante...Dinheiro: Vai fluindo com a vida porque que vem coisa boa! Seu cenário financeiro promete uma melhora gradual, e aquelas preocupações vão perdendo...Números da sorte: 32 - 29 - 58 - 10 | Lua Minguante em Virgem.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Libra: Momento de Renascimento Amoroso.Esqueça os erros do passado e prepare-se para uma reviravolta no amor. Alguém especial está vindo para mexer com seu coração e você vai se sentir atraída(o) como nunca. Essa pessoa pode...Dinheiro: Seu lado financeiro começa a respirar aliviado. Vai levar um tempinho para deixar tudo nos trinques, mas calma que a oportunidade de crescer...Números da sorte: 40 - 56 - 19 - 7 | Lua Minguante em Virgem.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Escorpião: Amor onde Menos Espera. Uma expectativa de algo maior pode chegar de onde você nem imagina! Alguém que estava meio distante vai mostrar um lado especial e a conversa vai fluir de um jeito leve e gostoso. O romance pode...Dinheiro: Se comprometa ainda mais com suas metas e vai se surpreender com o resultado. A transformação econômica está rapidinha batendo à sua...Números da sorte: 28 - 10 - 43 - 56 | Lua Minguante em Virgem.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Sagitário: Clima de Primeiro Encontro. A previsão no seu signo mostra que logo um encontro vai agitar geral! Essa pessoa nova pode virar alguém que vai te fazer querer mais e mais. O clima promete ser superpositivo, perfeito para iniciar...Dinheiro: O ciclo que se abre no seu signo tem tudo para ser decisivo na sua vida financeira enos principais assuntos relacionados ao dinheiro...Números da sorte: 13 - 29 - 4 - 56 | Lua Minguante em Virgem.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Capricórnio: Emoções à Flor da Pele. Segura quevem aí um clima mágico que vai mexer com suas emoções. Confia no seu coração e deixa a coisa fluir sem pressa, porque essa nova conexão tem tudo para crescer de forma natural e...Dinheiro: Você está pronto para virar a página e entrar numa fase mais promissora nas finanças. Pode ser um ciclo desafiador, mas cheio de recompensas. O...Números da sorte: 33 - 57 - 26 - 18 | Lua Minguante em Virgem.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Aquário: Conexão Única no Horizonte. Não importa a situação atual, se parece que nada acontece, logo alguém vai chegar com uma conexão que é a sua cara. Essa pessoa vai entender e valorizar o que você sente, e tudo pode acontecer...Dinheiro: Seu lugar nas finanças está sendo reconquistado. É só questão de tempo para tudo se encaixar. Você vai perceber que está tomando as decisões...Números da sorte: 17 - 36 - 28 - 55 | Lua Minguante em Virgem.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Peixes: Novidade que Vai Agitar. Se liga porque alguém novo vai chegar bagunçando de um jeito gostoso no seu mundo! Essa mudança vai trazer muita leveza, alegria e um brilho novo nos seus dias. A possibilidade de um relacionamento...Dinheiro: Você tem tudo para repensar sua vida financeira com uma nova visão. Se precisar daquela grana extra, hoje podem surgir oportunidades bem...Números da sorte: 47 - 36 - 19 - 22 | Lua Minguante em Virgem.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado Horóscopo do Dia!