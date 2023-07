Ventos fortes provocados por ciclone matam duas pessoas em São Paulo

Crédito: reprodução EPTV

No litoral de São Paulo, os efeitos do ciclone também foram sentidos na forma de ventos fortes, que causaram a derrubada de árvores. Um galho que caiu sobre um cabo de alta-tensão, causou a morte de uma idosa de 80 anos.

Em São José dos Campos, uma jovem de 24 anos foi atingida por uma árvore enquanto fazia aula de autoescola. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e foi levada ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

No Rio Grande do Sul um homem de 68 anos morreu após a queda de uma árvore sobre uma casa. A estimativa da Defesa Civil do Rio Grande do Sul é de que mais de 17 mil pessoas foram afetadas pelos pela passagem do ciclone extratropical. Os desabrigados são 234 e há ainda 331 desalojados.

Na cidade de Brusque, em Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros confirmou a morte de um homem de 40 anos, após a queda de uma árvore sobre a escada em que ele estava. Após terem sido acionados, os bombeiros constataram que o homem havia sofrido um trauma cranioencefálico depois de cair de uma altura de 3 metros.

Leia Também