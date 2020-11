Veja quem são as vítimas de acidente que deixou 41 mortos em SP

01 – Adriel Calebe Alves de Oliveira





02 – Aline Fernanda de Oliveira Antunes

03 – Ana Claudia dos Santos

04 – Andressa Aparecida Espadia



05 – Beatriz Monteiro da Silva

06 – Bruno de Oliveira Faustino

07 – Camila Cristina Franco Vergueiro





08 – Carolina Coelho Batista

09 – Claudinei Carlos Barboza

10 – Edina Madalena da Silva

11 – Edna Aparecida Lobo Batista

12 – Elisângela Aparecida Mingote

13 – Fabiana Gois Vieira

14 – Fernanda Estefany Silva Pereira

15 – Francis Kelly Aparecida Nunes

16 – Geison Gonçalves Machado





17 – Gustavo Ferreira de Oliveira

18 – Ivonaldo da Silva Custódio

19 – Jean Soares Alves

20 – Josiel Aparecido Alves





21 – Joyce dos Santos Flores

22 – Leandro Maximo Pereira

23 – Leda Aparecida Estevam

24 – Leonardo José Leme





25 – Luciana da Silva Soares

26 – Lucielem Firmino dos Santos



27 – Lucineia Benedita Soldeira de Melo

28 – Marciele Pedroso Nunes





29 – Marcio Lima de Freitas

30 – Maria Lúcia Martins Rocha

31 – Niveo dos Santos Venâncio

32 – Osani Lucio

33 – Ramon Pereira de Lima

34 – Regina Gonçalves Domingues

35 – Ronivan Vilhena Augusto

36 – Rosana Rodrigues de Oliveira

37 – Tais Aparecida de Oliveira Ceara

38 – Tiago Aparecido Aulfs

39 – Valquíria de Oliveira Cruz

40 – Vanessa Carolina Vieira dos Santos





41 – Wellington Aparecido Corrêa

As investigações sobre as causas do acidente continuam nesta quinta-feira (26) e concentram-se na Delegacia de Taguaí.

