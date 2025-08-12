(16) 99963-6036
terça, 12 de agosto de 2025
Previsão do tempo

Veja quando vai voltar a esquentar em São Paulo

12 Ago 2025 - 07h27Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Céu claro - Céu claro -

A massa de ar seco continuará influenciando o clima no estado de São Paulo nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13), mantendo o tempo estável, com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas permanecem baixas entre a noite e o início da manhã, mas sobem gradativamente no período da tarde.

Já na quinta-feira (14) e sexta-feira (15), a massa de ar seco segue atuando no interior paulista, mantendo as condições de tempo firme. Entretanto, a passagem de uma frente fria pelo oceano, na altura do litoral, deve aumentar a nebulosidade e provocar chuvas isoladas na faixa leste do estado, especialmente no litoral. As temperaturas devem continuar em elevação nos próximos dias.

IPMET

Leia Também

Frio continua nesta segunda-feira e temperaturas voltam a subir a partir de amanhã
Previsão do tempo 06h40 - 11 Ago 2025

Frio continua nesta segunda-feira e temperaturas voltam a subir a partir de amanhã

Frente fria avança, provoca chuva e queda acentuada de temperatura no estado São Paulo
Previsão do tempo 07h13 - 08 Ago 2025

Frente fria avança, provoca chuva e queda acentuada de temperatura no estado São Paulo

Nova frente fria avança sobre SP derrubando as temperaturas no final de semana
Previsão do tempo 07h02 - 06 Ago 2025

Nova frente fria avança sobre SP derrubando as temperaturas no final de semana

Estudantes com nota menor ou igual a 5 fazem prova de recuperação do 1&ordm; semestre a partir desta
Educação06h51 - 06 Ago 2025

Estudantes com nota menor ou igual a 5 fazem prova de recuperação do 1º semestre a partir desta

Juros pagos por famílias e empresas subiram 17% em 2024, enquanto renda anual das famílias avançou apenas 3,2%
Economia14h20 - 04 Ago 2025

Juros pagos por famílias e empresas subiram 17% em 2024, enquanto renda anual das famílias avançou apenas 3,2%

Últimas Notícias