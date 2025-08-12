Veja quando vai voltar a esquentar em São Paulo

Céu claro -
A massa de ar seco continuará influenciando o clima no estado de São Paulo nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13), mantendo o tempo estável, com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas permanecem baixas entre a noite e o início da manhã, mas sobem gradativamente no período da tarde.
Já na quinta-feira (14) e sexta-feira (15), a massa de ar seco segue atuando no interior paulista, mantendo as condições de tempo firme. Entretanto, a passagem de uma frente fria pelo oceano, na altura do litoral, deve aumentar a nebulosidade e provocar chuvas isoladas na faixa leste do estado, especialmente no litoral. As temperaturas devem continuar em elevação nos próximos dias.
IPMET