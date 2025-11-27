Veículos com placa final 9 devem ser licenciados até domingo (30)

Fazenda divulga tabela de referência para IPVA 2025. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação -

O prazo para o licenciamento anual dos veículos com placa final 9 termina neste domingo (30), último dia do mês de novembro. O alerta faz parte do calendário oficial do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), que segue até dezembro, quando será a vez dos veículos com placa final 0 concluírem o processo.

Para evitar atrasos e facilitar o procedimento, o Detran-SP recomenda que os proprietários utilizem os canais digitais. Pelo site do órgão, o licenciamento pode ser realizado em poucos minutos. Além disso, eventuais multas podem ser consultadas e quitadas via PIX na mesma hora.

Para efetuar o licenciamento de veículos registrados no estado é necessário quitar previamente todas as multas, o IPVA e, em seguida, pagar a taxa de R$ 167,74. O processo exige o número do Renavam.

Após o pagamento, o documento digital atualizado pode ser baixado ou impresso em papel comum nos portais do Detran-SP, Poupatempo ou Senatran, ou ainda pelos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT). Há também a opção de pagar a taxa diretamente em bancos conveniados (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Safra e Santander), pelos canais eletrônicos ou terminais de autoatendimento.

A condução de veículo sem licenciamento é considerada infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e remoção do veículo ao pátio, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Calendário oficial de licenciamento 2025 – veículos leves

Julho: finais 1 e 2

Agosto: finais 3 e 4

Setembro: finais 5 e 6

Outubro: finais 7 e 8

Novembro: final 9

Dezembro: final 0

Caminhões e caminhões-tratores

Finais 1 e 2: setembro

Finais 3, 4 e 5: outubro

Finais 6, 7 e 8: novembro

Finais 9 e 0: dezembro

