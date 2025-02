USP é a universidade latino-americana de maior prestígio no mundo

Portaria USP 1 - Crédito: reprodução/USP

A USP é a única universidade latino-americana a figurar entre as 150 instituições com maior reputação acadêmica do mundo, segundo o THE World Reputation Ranking 2025, divulgado nesta terça-feira (18).

Na posição 101-150, a USP se equipara a instituições como a Universidade de Barcelona (Espanha), a Universidade de Tübingen (Alemanha), o Instituto de Tecnologia de Tóquio (Japão) e a Universidade Estadual de Ohio (Estados Unidos). A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é a outra brasileira da lista, classificada no grupo 151-200.

Pelo 14º ano consecutivo, a Universidade de Harvard lidera o ranking, seguida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês) e pela Universidade de Oxford, empatados na segunda colocação.

THE World Reputation Rankings 2025 1º Universidade Harvard Estados Unidos 2º Instituto de Tecnologia de Massachusetts Estados Unidos Universidade de Oxford Estados Unidos 4º Universidade Stanford Reino Unido Universidade de Cambridge Reino Unido 6º Universidade da California, Berkeley Estados Unidos 7º Universidade Princeton Estados Unidos 8º Universidade Tsinghua China 9º Universidade Yale Estados Unidos 10º Universidade de Tokyo Japão 100-150 Universidade de São Paulo Brasil 151-200 Universidade Estadual de Campinas Brasil

Elaborado pela consultoria britânica de educação superior Times Higher Education (THE), o ranking classifica as instituições de acordo com a opinião de mais de 55 mil pesquisadores e acadêmicos que são convidados a elencar, com base em sua própria experiência, até 15 universidades que considerem ser as melhores em termos de pesquisa e ensino.

Os pontos para avaliar a reputação referem-se ao número de vezes que uma instituição foi citada pelos entrevistados como sendo a melhor em seus respectivos campos de conhecimento. Os acadêmicos consultados poderiam destacar as universidades que consideravam as mais fortes, regional e globalmente, em suas áreas específicas, dentre as mais de 6 mil instituições de ensino superior existentes no mundo.

Nesta edição, houve alterações na metodologia do ranking, incluindo critérios de comparação entre universidades pares e a distribuição geográfica dos votos recebidos.

Leia Também