USP é a melhor universidade da América Latina, segundo ranking britânico

A USP segue como a melhor universidade da América Latina, segundo o THE Latin America University Ranking, divulgado na quarta-feira (3) pela consultoria britânica Times Higher Education (THE).

O Brasil tem sete das dez universidades mais bem classificadas. Além da USP, que lidera o ranking, figuram no top 10 a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na 2ª posição; a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), empatadas na 4ª posição; a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), no 6º lugar; a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no 8º; e a Universidade Federal de Minas Gerais, no 10º.

“Nos últimos anos, a Universidade tem investido na modernização dos currículos de graduação e implantou um novo modelo de pós-graduação, com o objetivo de formar profissionais mais qualificados e comprometidos com as necessidades da sociedade. Além disso, criamos centros de pesquisa interdisciplinar sobre temas fundamentais, como Amazônia sustentável, agricultura tropical, inteligência artificial, oncologia de precisão e mitigação dos gases de efeito estufa. Também estabelecemos parcerias para a criação de centros internacionais em nossos campi que projetam a USP como um polo global de ciência e inovação. Essas ações, certamente, irão representar avanços futuros na avaliação dos rankings”, explicou o reitor Carlos Gilberto Carlotti Junior.

O ranking avaliou 223 universidades de 16 países da América Latina. Os critérios adotados são os mesmos aplicados no ranking mundial da THE, mas com modificações para refletir melhor as características das universidades da região.

O Brasil é o país com o maior número de universidades avaliadas: 81 no total, seguido pela Colômbia, com 39 universidades, e pelo Chile, com 31 representantes.

THE Latin America Universities 1º Universidade de São Paulo (USP) Brasil 2º Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brasil 3º Pontifícia Universidade Católica do Chile Chile 4º Universidade Estadual Paulista (Unesp) Brasil 4º Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Brasil 6º Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) Brasil 7º Instituto de Tecnologia de Monterrey México 8º Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Brasil 9º Universidade Nacional Autônoma do México (Unam) México 10º Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Brasil

O ranking utiliza 16 indicadores, agrupados em cinco grandes áreas: ensino (ambiente de aprendizagem); ambiente de pesquisa (volume, renda e reputação); qualidade da pesquisa (força, excelência e influência da pesquisa); perspectiva internacional (pessoal, estudantes e pesquisa); e indústria (renda e patentes).

No ranking geral, o THE World University, publicado no dia 9 de outubro, a USP foi classificada no grupo 201-250, sendo a universidade latino-americana mais bem classificada.

