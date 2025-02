Univesp abre 105 vagas em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Univesp - Crédito: reprodução/Portal do Governo de SP

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abriu inscrições para o Vestibular 2025, oferecendo 22.935 vagas em 432 polos espalhados por 373 municípios, incluindo São Carlos, que conta com 105 oportunidades. As inscrições começam em 6 de fevereiro, às 10h, e vão até 7 de abril, pelo site vestibular.univesp.br.

Os candidatos podem escolher entre nove cursos gratuitos, divididos em três eixos:

Licenciaturas: Letras, Matemática e Pedagogia.

Letras, Matemática e Pedagogia. Computação: Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação.

Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação. Negócios e Produção: Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

A prova objetiva e a redação serão aplicadas em 18 de maio, e o início das aulas está previsto para julho de 2025.

Inscrição e benefícios

O valor da inscrição é de R$ 47,50. Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa entre 6 e 16 de fevereiro. Também há desconto de 50% para estudantes de baixa renda que atendam aos critérios da Lei Estadual nº 12.782/2007.

A Univesp permite que os candidatos utilizem suas notas do Enem 2022, 2023 e 2024 para compor a pontuação final. Além disso, há um sistema de bônus para candidatos pretos, pardos, indígenas (PPI) e egressos de escolas públicas.

Cursos e metodologia

Os cursos são oferecidos 100% on-line, por meio da plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Nos polos presenciais, os alunos têm acesso a computadores, internet e podem realizar atividades presenciais, como provas e discussões em grupo.

Para mais informações e acesso ao edital completo, visite univesp.br.

Leia Também