Último dia: Provão Paulista recebe até hoje escolhas de cursos para o segundo semestre

Termina às 23h59 desta sexta-feira (11), o prazo para estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública em 2024 e fizeram o Provão Paulista optar por vagas nos cursos superiores que terão início no segundo semestre nas Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e na Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo). São 7.458 vagas para ex-alunos da rede estadual em cursos superiores gratuitos oferecidos pelo Governo de São Paulo.

Mais de 60 mil jovens que se formaram no ano passado na rede estadual estão aptos à seleção para turmas de 96 cursos diferentes das Fatecs.

Entre os 96 cursos disponíveis nas Fatecs de todo o estado, há vagas para turmas de agronegócio, alimentos, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência de dados, comércio exterior, construção de edifícios, construção naval, desenvolvimento de software multiplataforma, geoprocessamento, gestão ambiental, gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão de serviços, inteligência artificial, jogos digitais, meio ambiente e recursos hídricos, sistemas navais, sistemas para internet e transporte terrestre.

Os mesmos alunos concorrem a vagas nos três eixos da Univesp: licenciaturas (letras, matemática ou pedagogia), computação (tecnologia da informação, ciência de dados ou engenharia da computação) e negócios e produção (processos gerenciais, administração ou engenharia de produção).

Nesta etapa, os estudantes podem registrar a opção de até quatro cursos de preferência para as Fatecs e quatro opções para a Univesp.

Para dar início à escolha, os alunos que concluíram a 3ª série do Ensino Médio nas redes estaduais e municipais de SP deverão acessar o portal de escolhas por meio do endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/ com nome e RA (registro do aluno). Alunos que concluirem em outras redes do país deverão fornecer nome e CPF.

O calendário do Provão Paulista para turmas do segundo semestre está organizado da seguinte maneira:

Registro das opções de cursos de preferência: de 31 de março a 11 de abril de 2025

Divulgação da primeira chamada para matrículas: 17 de abril de 2025

Matrículas da primeira chamada: 22 e 23 de abril de 2025

Divulgação da segunda chamada para matrículas: 28 de abril de 2025

Matrículas da segunda chamada: 29 e 30 de abril de 2025

Divulgação da terceira chamada para matrículas: 7 de maio de 2025

Matrículas da terceira chamada: 8 e 9 de maio de 2025

Divulgação da quarta chamada para matrículas: 14 de maio de 2025

Matrículas da quarta chamada: 15 e 16 de maio de 2025

Nas Fatecs, o início das aulas está previsto para 7 de agosto e na Univesp, no dia 28 de julho de 2025. As aulas nas Fatecs são presenciais e, na Univesp, online, mas os alunos devem estar matriculados em polos próximos de sua cidade de residência.

Provão Paulista

Implantado de forma iniciada pelo Governo do Estado em 2023, o Provão Paulista Seriado é uma porta de entrada de estudantes do Ensino Médio no curso superior, nas instituições paulistas parceiras da Seduc-SP, na Universidade de São Paulo (USP), na Universidade Estadual Paulista (Unesp), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e nas Faculdades de Tecnologia de São Paulo (Fatecs).

Em duas edições, mais de 30 mil vagas foram abertas nas universidades e faculdades paulistas para alunos que cursaram o Ensino Médio na rede pública paulista e de todo o país.

