Último dia para se inscrever no Vestibular das Fatecs

Às 20 horas desta quinta-feira (12), terminam as inscrições para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do segundo semestre de 2025. O candidato deve se inscrever pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br . Também é necessário pagar uma taxa de participação de R$ 50, até o fim do dia. A prova será aplicada no dia 29 de junho.

O processo seletivo das Fatecs deste meio do ano oferece 12.550 vagas em cursos superiores de tecnologia gratuitos, presenciais e a distância. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que, no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso.

Somadas às 12.550 vagas do processo seletivo, as Fatecs disponibilizam outras 7.470 aos candidatos do Provão Paulista, totalizando 20.020 vagas para o segundo semestre de 2025. As informações sobre cursos, períodos e unidades estão disponíveis no site .

Inscrições

A inscrição para o Vestibular das Fatecs deve ser feita exclusivamente pela internet , até as 20 horas, desta quinta-feira (12). O interessado deve preencher a ficha, o questionário socioeconômico e pagar a taxa de R$ 50, conforme orientações disponíveis no Manual do Candidato e na Portaria do Vestibular .

No momento da inscrição, é possível escolher um curso em primeira opção e optar por outro, em qualquer Fatec e período. Nesse caso, o candidato deverá fazer mais de uma inscrição e pagar a taxa correspondente para cada uma.

As Fatecs disponibilizam computador e acesso à internet a quem quiser fazer a inscrição no Vestibular. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para saber dados e horário de atendimento.

Provão Paulista

É importante destacar que o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do CPS e o Provão Paulista são independentes e oferecem vagas separadas. As vagas das Fatecs não preenchidas no Provão Paulista do segundo semestre de 2025 foram específicas para Vestibular.

