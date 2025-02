Tilápia é o pescado preferido dos paulistas, mostra pesquisa do Governo de SP

Em média, os paulistas consomem esses alimentos apenas de uma a três vezes por mês, enquanto a OMS sugere o consumo de pelo menos duas vezes por semana, o equivalente a 250 gramas. Foto Tilapia: Jéssica Levy/Núcleo de Pesquisas Pescados para a Saúde -

Uma pesquisa do Instituto de Oceanografia da USP e do Instituto de Pesca revelou que o consumo de pescado no estado de São Paulo está abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Enquanto a OMS sugere ao menos duas porções semanais (250g), os paulistas consomem peixe, crustáceos e moluscos apenas de uma a três vezes por mês. O alto custo da proteína é apontado como a principal barreira.

A tilápia, na forma de filé, lidera as preferências devido ao sabor suave e facilidade de preparo, seguida por salmão, pescada e atum. No entanto, apenas 30% da tilápia é aproveitada, e especialistas sugerem que maior utilização do peixe poderia reduzir o preço final ao consumidor.

O estudo, realizado com quase 2.000 participantes, analisou hábitos de consumo, fatores que influenciam as escolhas e desafios de acesso ao pescado. A maioria compra peixes congelados em supermercados e prefere prepará-los fritos. Crustáceos são consumidos esporadicamente, e moluscos raramente.

Pesquisadores alertam que o consumo regular de pescado pode prevenir doenças cardiovasculares e melhorar a saúde mental, pois é uma fonte rica em proteínas, vitaminas e ácidos graxos essenciais. Diante disso, iniciativas como a ampliação do acesso e a conscientização sobre os benefícios do pescado podem contribuir para aumentar seu consumo na dieta dos brasileiros.

Leia Também