Termina neste domingo o prazo de licenciamento para placas final 3 e 4

Fazenda divulga tabela de referência para IPVA 2025.

O prazo para licenciar veículos com placas terminadas em 3 e 4 no estado de São Paulo se encerra neste domingo, 31 de agosto. Essa é a segunda etapa do calendário anual de licenciamento veicular, que começou em julho com os veículos de finais 1 e 2. A partir de 1º de setembro, será a vez dos veículos com placas terminadas em 5 e 6.

Ao todo, mais de 21 milhões de veículos devem ser licenciados em 2025 no estado. A taxa do licenciamento é de R$ 167,74, e o pagamento pode ser feito por internet banking, aplicativo ou nos caixas eletrônicos dos bancos conveniados (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Safra e Santander).

Como fazer o licenciamento

Para realizar o licenciamento, o proprietário deve:

Quitar o IPVA e possíveis multas;

Informar o número do Renavam;

Efetuar o pagamento da taxa.

Após o pagamento, o documento digital pode ser baixado ou impresso em papel comum pelo site ou aplicativo do Detran-SP, Poupatempo, ou Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Veículo não licenciado pode ser recolhido

O licenciamento é obrigatório. A ausência dele pode resultar no recolhimento do veículo durante fiscalizações. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e remoção do veículo ao pátio.

Para recuperar o veículo recolhido, o Detran-SP oferece o serviço online LIVE (Liberação Instantânea de Veículos), que permite a liberação imediata após a quitação dos débitos.

Calendário de licenciamento 2025 – Veículos de passeio:

Julho: finais 1 e 2

Agosto: finais 3 e 4

Setembro: finais 5 e 6

Outubro: finais 7 e 8

Novembro: final 9

Dezembro: final 0

Para caminhões e caminhões-tratores:

Setembro: finais 1 e 2

Outubro: finais 3, 4 e 5

Novembro: finais 6, 7 e 8

Dezembro: finais 9 e 0

