Termina na terça-feira prazo para pedir redução da taxa do Vestibulinho

estudante vestibular - Crédito: divulgação

O candidato que deseja pedir a redução de 50% da taxa para se inscrever no Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) deve fazer a solicitação até a terça-feira (9), pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. O valor integral da inscrição é de R$ 29.

Para ter acesso ao benefício, é necessário atender, ao mesmo tempo, a dois requisitos: estar matriculado nos Ensinos Fundamental, Médio, Superior (graduação ou pós-graduação) ou curso pré-vestibular, além de ter remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 3.036) ou estar desempregado.

Como solicitar

O interessado deve acessar o site vestibulinho.etec.sp.gov.br, clicar no menu Redução, preencher o formulário eletrônico e enviar, via upload, os documentos comprobatórios exigidos: comprovante de escolaridade e de renda. Os arquivos devem estar em formato PDF, PNG, JPG ou JPEG, com tamanho máximo de 1 MB. Documentos ilegíveis, com rasuras ou fora da plataforma não serão avaliados.

As Etecs disponibilizam computadores com acesso à internet para candidatos que necessitarem de apoio para esta etapa. O interessado deve entrar em contato com a unidade para verificar os horários de atendimento.

Resultado

A resposta à solicitação será divulgada a partir das 15 horas do dia 22 de setembro, também pela internet. Quem tiver o resultado indeferido poderá apresentar recurso entre 23 e 24 de setembro. A resposta ao recurso será disponibilizada no dia 6 de outubro. Confira o cronograma completo do processo seletivo na internet.

Oportunidade

Para o primeiro semestre de 2026, o Vestibulinho das Etecs classifica candidatos para ingresso em cursos técnicos, Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) e Especializações Técnicas, oferecidos pelas 228 Etecs distribuídas pelo Estado de São Paulo. As vagas são para ensino publico gratuito, em diferentes áreas do conhecimento, alinhadas às demandas do mercado de trabalho.

A quantidade de vagas, cursos e unidades participantes serão divulgadas em breve. Outras informações e orientações estão disponíveis no site vestibulinho.etec.sp.gov.br.

