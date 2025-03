Fazenda divulga tabela de referência para IPVA 2025. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação -

Na próxima segunda-feira (24) é a data-limite para o pagamento da terceira parcela do IPVA 2025 dos veículos paulistas com finais de placas 8, 9 e 0. A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) orienta que os proprietários se atentem aos vencimentos, de acordo com o final de placa, para não romper o parcelamento do imposto.

Para facilitar a memorização dos vencimentos parcelados, a Sefaz-SP definiu o mesmo dia do mês para cada placa de veículo:

O de final 8, tem vencimento em 22 de março, 22 de abril e 22 de maio.

O de final 9, tem vencimento em 23 de março, 23 de abril e 23 de maio.

Já o de final 0, vence em 24 de março, 24 de abril e 24 de maio.

Caso o vencimento ocorra em finais de semana ou feriados, o pagamento poderá ser feito no próximo dia útil. É o caso das placas com finais 8 e 9 que caem no fim de semana e, portanto, podem ser pagas até a próxima segunda-feira, 24/3. Confira a tabela completa abaixo.

A consulta do valor pode ser realizada em toda a rede bancária, a partir do número de Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) ou diretamente no portal da Sefaz-SP, clicando aqui, mediante o Renavam e placa do veículo.

