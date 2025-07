Tempo seco predomina durante a semana no interior de SP

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Semana promete ser de tempo seco - Crédito: Maycon Maximino

Segunda-feira (21/07) e Terça-feira (22/07)



Massa de ar mais frio e seco predomina em todo o estado de São Paulo, mantendo a condição de Tempo estável com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem chuva. As temperaturas continuarão baixas entre a noite ao início da manhã com gradativo aumento durante o dia.

Quarta-feira (23/07) e Quinta-feira (24/07)



Nova frente fria desloca-se pelo oceano, altura do litoral de São Paulo, ocasionando aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas fracas na faixa leste do estado, principalmente durante a quinta-feira. Demais regiões, céu parcialmente nublado a poucas nuvens, sem previsão de chuva. (IPMET)

Leia Também