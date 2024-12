Tempo muda nesta segunda-feira e frente fria traz chuva ao estado de SP

Pedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCA

Segunda-feira (09/12) e Terça-feira (10/12)



Frente fria avança pelo estado de São Paulo durante a segunda-feira, com áreas de chuvas mais generalizadas. Essa condição de instabilidade se mantém até a terça-feira. Temperaturas em ligeiro declínio.

Quarta-feira (11/12)



Frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, as instabilidades perdem força sobre o estado de São Paulo, porém, a proximidade deste sistema ainda ocasiona chuvas isoladas no estado, principalmente no setor norte. Na Faixa leste, a nebulosidade estará mais acentuada e com previsão de chuvas fracas, devido a circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente.

Leia Também