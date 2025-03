Tempo chuvoso e ameno pelo menos atÃ© quinta-feira

Moradores durante chuva no Centro - Crédito: SCA

Segunda-Feira (31/03)

Tempo instável sobre o estado de São Paulo, com muita nebulosidade e com ocorrências de chuvas, devido a presença de baixas pressões sobre o continente e a passagem de uma frente fria pela costa da região Sudeste, próxima ao litoral do Rio de Janeiro. Temperaturas máximas em declínio.

Terça-feira (01/04) e Quinta-feira (03/04)

O dia começa com céu claro a parcialmente nublado no estado de São Paulo. A partir da tarde, há previsão de áreas de chuvas isoladas, algumas com trovoadas em várias regiões paulistas. Durante a tarde de quarta-feira, a condição de instabilidade aumenta no estado paulista, devido à aproximação de uma nova frente fria que é prevista se deslocar pelo litoral do estado na quinta-feira. Temperaturas estáveis. (IPMET)

