Taxas de juros seguem estáveis em julho, diz Procon

Na modalidade de empréstimo pessoal, a taxa média permaneceu em 8,22% ao mês, o mesmo patamar registrado em junho. A única alteração observada foi no Banco Bradesco, que reajustou sua taxa de 9,08% para 9,10% ao mês — variação de 0,22%, sem impacto significativo na média geral.

Já no cheque especial, a taxa média manteve-se em 7,96% ao mês, sem alterações nas tarifas praticadas pelas instituições pesquisadas.

A pesquisa ocorre em um cenário de alta da taxa básica de juros: o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a Selic para 15,00% ao ano na reunião de 19 de junho. A próxima reunião está agendada para os dias 29 e 30 de julho.

O Procon-SP reforça que o consumidor deve estar atento antes de contratar crédito. É essencial avaliar a real necessidade do empréstimo, evitar o uso prolongado do cheque especial, optar por linhas de crédito com taxas menores — como o consignado — e ler atentamente o contrato, verificando todos os custos envolvidos.

Confira o relatório completo: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/07/RTTXJUROS-07.25.pdf

