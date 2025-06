Taxa de juros do empréstimo pessoal segue em alta pelo quarto mês consecutivo, revela do Procon

A taxa de juros do empréstimo pessoal segue em alta pelo quarto mês consecutivo, conforme levantamento do Procon-SP.

Em junho, a taxa média nos seis bancos analisados atingiu 8,22% ao mês, um acréscimo de 0,10 ponto percentual (p.p.) em relação ao mês anterior.

O Bradesco registrou o maior aumento, elevando sua taxa de 8,57% a.m. para 9,08% a.m., um avanço de 5,95%. Já o Banco do Brasil aumentou sua taxa de 6,58% a.m. para 6,62% a.m., uma variação de 0,61%. Os demais bancos mantiveram seus índices inalterados.

Cheque especial: limite do Banco Central permanece

No caso do cheque especial, a taxa média nos bancos pesquisados foi de 7,96% ao mês, sem alterações. O Banco Central mantém o teto de 8% ao mês para essa modalidade, conforme determina a Resolução nº 4.765/2019.

Cuidados essenciais ao contratar empréstimos

Diante da elevação dos juros, o Procon-SP orienta que consumidores só recorram ao crédito em caso de real necessidade e comparem as condições oferecidas pelas instituições financeiras. Além das taxas de juros, é crucial verificar o Custo Efetivo Total (CET), que inclui encargos como seguro, impostos e taxas administrativas.

A recomendação é que a comparação seja feita sempre com o mesmo valor e prazo de financiamento, garantindo uma escolha mais vantajosa e menos onerosa.

Para mais detalhes, confira o relatório completo do Procon-SP: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/06/RTTXJUROS-06.25.pdf

Leia Também