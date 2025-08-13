Taxa de juros do empréstimo pessoal apresenta leve redução em agosto, aponta pesquisa do Procon

Na modalidade de empréstimo pessoal, a taxa média dos bancos pesquisados foi de 8,08% ao mês, apresentando uma redução de 0,14 p.p. em relação ao mês anterior.

O Bradesco reduziu a sua taxa de 9,10% a.m. para 8,29% a.m., o que significa uma queda de 0,81 p.p., representando uma variação negativa de 8,9%. Os demais bancos mantiveram suas taxas.

Já no cheque especial, a taxa média manteve-se em 7,96% ao mês, sem alterações nas tarifas praticadas pelas instituições pesquisadas.

Apesar da pequena queda apresentada em uma linha de crédito pesquisada e da estabilidade na outra, o Procon-SP recomenda que o consumidor só faça a opção por contratar qualquer crédito se tiver real necessidade e, nesse caso, a contratação deve ser feita após comparação entre as diferentes taxas oferecidas no mercado a fim de verificar qual a menos onerosa.

https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/RTTXJUROS0825.pdf Confira o relatório completo:

