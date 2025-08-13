(16) 99963-6036
Taxa de juros do empréstimo pessoal apresenta leve redução em agosto, aponta pesquisa do Procon

Consumidor deve avaliar a necessidade da contratação de qualquer linha de crédito

13 Ago 2025 - 21h05Por Jéssica C.R.
juros emprestimo - Crédito: Freepikjuros emprestimo - Crédito: Freepik
A pesquisa de taxas de juros realizada pela Fundação Procon-SP, no dia 4 de agosto de 2025, revela queda de 0,14 p.p. no empréstimo pessoal. Foram analisadas taxas máximas pré-fixadas para pessoas físicas não preferenciais, praticadas por seis instituições financeiras: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander.
 
Na modalidade de empréstimo pessoal, a taxa média dos bancos pesquisados foi de 8,08% ao mês, apresentando uma redução de 0,14 p.p. em relação ao mês anterior.
 
O Bradesco reduziu a sua taxa de 9,10% a.m. para 8,29% a.m., o que significa uma queda de 0,81 p.p., representando uma variação negativa de 8,9%. Os demais bancos mantiveram suas taxas.
 
Já no cheque especial, a taxa média manteve-se em 7,96% ao mês, sem alterações nas tarifas praticadas pelas instituições pesquisadas.
 
Apesar da pequena queda apresentada em uma linha de crédito pesquisada e da estabilidade na outra, o Procon-SP recomenda que o consumidor só faça a opção por contratar qualquer crédito se tiver real necessidade e, nesse caso, a contratação deve ser feita após comparação entre as diferentes taxas oferecidas no mercado a fim de verificar qual a menos onerosa.
 

