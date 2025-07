Tarcísio discute impactos do tarifaço de Trump com empresários paulistas

Tarcísio de Freitas - Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Governo do Estado de São Paulo promoveu, nesta terça-feira (15), um encontro com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, e empresários de setores estratégicos da economia paulista, como café, carne, citricultura, máquinas e equipamentos, sucroalcooleiro, energia, papel e celulose, aviação e transporte de cargas.

Durante a reunião, realizada com a presença do governador Tarcísio de Freitas, foram debatidas as recentes medidas tarifárias anunciadas pelo governo norte-americano e seus possíveis reflexos sobre as exportações brasileiras, em especial as oriundas de São Paulo. Os representantes estaduais e empresários destacaram o potencial impacto econômico das novas tarifas, tanto para a indústria paulista quanto para os consumidores americanos, ao exemplificarem como os custos podem aumentar ao longo da cadeia produtiva.

O governador enfatizou a importância do diálogo permanente e da construção de caminhos que fortaleçam as relações comerciais entre o Estado de São Paulo e os Estados Unidos. Empresários de setores mais expostos às tarifas demonstraram preocupação com a competitividade e a sustentabilidade dos negócios diante do novo cenário.

Em nota, o Governo do Estado reafirmou seu compromisso com os produtores, empresários e o agronegócio paulista, garantindo que envidará todos os esforços necessários para assegurar a defesa dos interesses do setor produtivo e dos milhões de empregos direta e indiretamente gerados por ele.

Leia Também