quinta, 06 de novembro de 2025
Provão Paulista:

SP aplica nesta quinta (6) e sexta-feira (7) avaliações para estudantes do 1° ano do ensino médio

Mais de 468 mil alunos participam da edição 2025; resultados das provas deste ano entram no cálculo final e se somarão à pontuação a ser obtida no 2° e 3° ano

06 Nov 2025 - 15h37
Chegou a vez do Provão Paulista Seriado 2025 para estudantes matriculados em classes da 1ª série do Ensino Médio. O formato é semelhante ao das outras etapas: dois dias de prova — desta vez, nesta quinta (6) e sexta-feira (7) — com 90 questões de múltipla escolha no total. A aplicação é presencial, no período da manhã, em todas as escolas da rede e locais de prova definidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). A expectativa é que 468 mil participem da avaliação. 

Leia mais: https://www.educacao.sp.gov.br/provao-paulista-sp-aplica-nesta-quinta-6-e-sexta-feira-7-avaliacoes-para-estudantes-da-1a-serie-ensino-medio/

Foto: Educação SP

