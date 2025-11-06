SP aplica nesta quinta (6) e sexta-feira (7) avaliações para estudantes do 1° ano do ensino médio

Chegou a vez do Provão Paulista Seriado 2025 para estudantes matriculados em classes da 1ª série do Ensino Médio. O formato é semelhante ao das outras etapas: dois dias de prova — desta vez, nesta quinta (6) e sexta-feira (7) — com 90 questões de múltipla escolha no total. A aplicação é presencial, no período da manhã, em todas as escolas da rede e locais de prova definidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). A expectativa é que 468 mil participem da avaliação.

Foto: Educação SP

