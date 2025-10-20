(16) 99963-6036
Sistema de alta pressão com massa de ar frio mantém tempo firme e temperaturas amenas

20 Out 2025 - 08h23Por Da redação
Segunda-feira (20/10) a Quarta-feira (23/10)

A atuação de um sistema de alta pressão no estado, com massa de ar frio associada, de São Paulo, mantém os próximos dias com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva em grande parte do estado de São Paulo, principalmente no interior paulista. Com isso, são esperadas temperaturas amenas e rajadas de ventos mais constantes em todo o estado. Na faixa leste (litoral, capital e Vale do Paraíba), a nebulosidade fica variável e há previsão para chuvas fracas e isoladas, devido à circulação dos ventos úmidos do oceano para o continente.

Quinta-feira (23/10) e Sexta-feira (24/10)

Sistema de alta pressão permanece atuando sobre o estado de São Paulo, mantendo a condição de Tempo estável, com céu claro a pouca nebulosidade e sem chuva em todas as regiões paulistas. Temperaturas em elevação. (IPMET)

 

