Sexta-feira chuvosa; confira a previsão para o final de semana

Sexta-feira (25/04)



O Tempo permanece instável no estado de São Paulo, com muita nebulosidade e com áreas de chuvas isoladas, algumas com trovoadas, devido a presença do centro de baixa pressão sobre o continente, associado a uma frente fria que avança pelo oceano, na altura do litoral paulista. Temperaturas amenas.

Sábado (26/04)



Frente fria desloca-se em direção ao Rio de Janeiro e o Tempo no estado de São Paulo segue com instabilidades, mantendo a nebulosidade variável e chuvas isoladas, principalmente no faixas norte e leste do estado. Temperaturas estáveis.

Domingo (27/04)



Céu parcialmente nublado no estado de São Paulo, com a formação de chuvas isoladas ao decorrer da tarde. No período da noite, a aproximação de uma nova frente fria, causa chuvas e trovoadas a partir do oeste e sul do estado. Temperaturas elevadas. (IPMET)

