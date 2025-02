Semana terá calor intenso e risco de temporais no estado de São Paulo

Temperaturas podem chegar a 36ºC no estado. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação -

O Estado de São Paulo enfrenta dias de calor intenso, com temperaturas que podem chegar a 36°C em algumas regiões. A Defesa Civil alerta para os riscos associados às altas temperaturas e reforça recomendações para minimizar impactos à saúde da população.

Uma massa de ar quente predomina sobre São Paulo, resultando em tardes com muito calor em várias regiões. Na capital e na Grande São Paulo, os dias mais quentes devem ser terça (11), quarta (12) e quinta-feira (13), com máximas previstas de 35°C. No interior, cidades como Registro podem alcançar 36°C, enquanto municípios da Baixada Santista, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Barretos e Franca devem registrar até 35°C. Outras localidades, como São José dos Campos, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília e Araraquara, terão temperaturas próximas de 34°C. Em Sorocaba, os termômetros podem marcar 33°C, e em Itapeva, 32°C.

Além do calor intenso, há previsão de pancadas de chuva e temporais isolados. Por isso, a Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados com a hidratação, evitar exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia e procurar locais ventilados.

Em caso de tempestades, a recomendação é buscar abrigo em locais seguros, evitar áreas abertas, por causa de quedas de raios e árvrores e jamais atravessar ruas alagadas ou com enxurradas.

