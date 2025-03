Segunda-Feira (31/03) e Terça-feira (01/04)



A semana começa com céu claro a parcialmente nublado no estado de São Paulo. A partir da tarde, ocorre o aumento da nebulosidade e chuvas com trovoadas isoladas, devido à aproximação de uma nova frente fria que é prevista se deslocar pelo litoral do estado durante a terça-feira, aumentando a condição de instabilidade. Temperaturas máximas em declínio.

