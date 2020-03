Sebrae-SP oferece 117 cursos online gratuitos

Crédito: Divulgação

Como forma de auxiliar o empreendedor durante o período de crise em relação ao coronavírus, o Sebrae-SP oferece 117 cursos de capacitação online gratuitos.

Lembrando que, com a determinação das autoridades para que a população fique o máximo possível em isolamento, o Sebrae-SP, assim como outras empresas e instituições, suspendeu todas as atividades presenciais previstas, como cursos, eventos e atendimentos pessoais até o dia 19 de abril.

Entre os temas estão dos cursos online estão: fluxo de caixa, planejamento de marketing com ferramentas práticas, gestão financeira, controle de gastos no Serviço, no Comercio e na Indústria, marketing digital, sobre o Simples Nacional e outros. Acesse a página EAD do Sebrae e confira todos os cursos.

Além dos cursos online, o Sebrae-SP também promove cursos ao vivo (ver abaixo) e mantém atendimento remoto com seus consultores. E, diariamente, está realizando transmissões nas redes sociais de orientações dos consultores aos empreendedores.

Para quem busca atendimento remoto de um consultor, basta ligar para o telefone 0800 5700800 ou buscar informações no portal sebraesp.com.br.

Transmissões online

A série especial “Seu negócio em tempos de coronavírus” começou na última segunda-feira, dia 16, e vai ao ar todos os dias às 17h na página do Sebrae-SP no Facebook e também no canal do YouTube.

Temas

19 de março: Tecnologias aplicáveis aos pequenos negócios

20 de março: Varejo

23 de março: Beleza

24 de março: MEI

25 de março: Indústria

26 de março: Agronegócios

27 de março: Economia criativa

Cursos ao vivo

O Sebrae-SP também tem uma programação especial de cursos ao vivo, pela internet, com duração de duas horas. Durante a capacitação, é possível interagir com o palestrante e com outros participantes por meio de um chat. Todos os cursos são gratuitos.

Programação

19 de março, às 14h: Atendimento ao cliente

19 de março, às 18h: Declaração do MEI

20 de março, às 10h: Plano de negócios

20 de março, às 14h: Empreendedorismo

23 de março, às 10h: Ganhe mercado

23 de março, às 14h: Datas comemorativas

24 de março, às 10h: Fluxo de caixa

24 de março, às 18h: Plano de negócios

25 de março, às 14h: Declaração do MEI

25 de março, às 18h: Redes sociais

26 de março, às 14h: Empreendedorismo

26 de março, às 18h: Datas comemorativas

27 de março, às 10h: Atendimento ao cliente

27 de março, às 14h: Ganhe mercado

Inscrições: https://solucoes.sebraesp.com.br/cursos/sebrae-live

O Sebrae também está concentrando todo o conteúdo relacionado ao coronavírus na página: www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/coronavirus

