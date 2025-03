SÃ£o Paulo vai contar com 58 pedÃ¡gios free flow nas rodovias estaduais atÃ© 2030

Pegágio free flow - Crédito: divulgação

O Governo de São Paulo projeta a instalação de 58 pórticos equipados com o sistema de pedágio eletrônico free flow em rodovias estaduais nos atuais contratos concedidos à iniciativa privada até 2030. Atualmente, três pórticos estão em operação, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), responsável pela regulação dos contratos de concessão.

A EcoNoroeste é responsável pela operação de dois pórticos e a Tamoios, um. A EcoNoroeste implantará mais oito pórticos, enquanto a Via SPSerra irá operar dois pórticos no trecho norte do Rodoanel Mário Covas. A Novo Litoral instalará 15 novas estruturas, enquanto a CCR Sorocabana terá a maior ampliação, com 23 novas estruturas, e a Ecovias Raposo Castello contará com sete novos equipamentos.

As tarifas, com base no cálculo de 2024, poderão ter variações. No lote da Rota Sorocabana, a variação é entre R$ 0,83 e R$ 12,20, dependendo do trecho percorrido. Além disso, haverá um Desconto de Usuário Frequente (DUF), que reduzirá a tarifa em 10% a partir da 11ª passagem e 20% a partir da 21ª. Usuários que utilizarem tags de pagamento automático terão um desconto adicional de 5%. Já as tarifas da Nova Raposo vão variar entre R$ 0,54 e R$ 4,84, dependendo do trecho percorrido, também haverá desconto para usuários frequentes.

Para 2025, está prevista a instalação de oito pórticos. Um deles será no primeiro trecho norte do Rodoanel Mário Covas, previsto para ser entregue em setembro e será operado pela concessionária Via SP Serra. Os outros sete serão instalados na malha administrada pela Concessionária Novo Litoral (CNL), abrangendo as regiões da Baixada Santista, Alto Tietê e Vale do Ribeira.

