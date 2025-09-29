São Paulo registra terceira morte por ingestão de bebida com metanol

Metanol - Crédito: Biodiesel Brasil

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou, neste domingo (28), a terceira morte em decorrência da ingestão de bebida alcoólica adulterada com metanol no estado de São Paulo. A vítima é um homem de 45 anos, que faleceu em São Bernardo do Campo, na região metropolitana.

Esse é o segundo caso registrado no município. No último dia 18 de setembro, outro homem, de 48 anos, morador de Itu, morreu após ingerir a mesma substância e ser socorrido em hospital de São Bernardo.

Três dias antes, em 15 de setembro, um homem de 54 anos também morreu na capital paulista. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele começou a apresentar sintomas no dia 9, recebeu atendimento na rede privada, mas não resistiu.

As autoridades reforçam o alerta para que consumidores adquiram bebidas apenas em estabelecimentos regulares e fiquem atentos a sinais de adulteração, diante do risco grave de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica e letal.

O Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de São Paulo emitiu uma recomendação para que bares, empresas e demais estabelecimentos redobrem a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos, e que a população adquira apenas bebidas de fabricantes legalizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal, evitando opções de origem duvidosa e prevenindo casos de intoxicação que podem colocar a vida em risco.

