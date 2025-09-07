São Paulo Boat Show 2025 terá mansões flutuantes e barcos a partir de R$ 7,4 mil

São Paulo Boat Show acontece de 18 a 23 de setembro - Crédito: divulgação

Experiências e produtos que envolvem o lazer náutico e passeio para toda a família. A 28ª edição do São Paulo Boat Show, de 18 a 23 de setembro no São Paulo Expo, já anuncia uma edição histórica para o setor. Com quase 100% dos espaços ocupados há mais de um mês de antecedência, o evento reflete o desenvolvimento do turismo brasileiro, se firma como o principal palco para negócios e mostra de inovações e tendências globais.

Os principais nomes da náutica nacional e mundial estão confirmados, com estandes com tamanhos que impressionam, alguns com 1.300 m², o equivalente a 13 apartamentos de 100 m² ou a cerca de cinco quadras de tênis.

Haverá embarcações para variados perfis incluindo grandes especialistas de barcos de entrada e médio porte que trarão lançamentos, modelos compactos e versáteis como: Azov, FS Yachts, Florida Marine, Lanchas Coral, Mestra Boats, Real Powerboats, Ventura, Victory, Wellcraft, Fluvimar, Rossini e Ross Mariner, com opções a partir de 17 pés e alternativas que agradam tanto os iniciantes quanto modelos maiores aos navegadores mais experientes.

Outros fabricantes brasileiros de presença global como: Armatti Yachts, Evolve, Fibrafort, Fishing Raptor, Intermarine, NX Boats, Schaefer Yachts, Solara e Triton Yachts também vão surpreender com novidades em luxo, performance, tecnologia e modelos específicos para pesca, mergulho e outros esportes náuticos.

Grifes internacionais, da mesma forma, irão encantar o público com luxuosas mansões sobre as águas como as italianas Azimut Yachts e Sessa Marine, além da entrada em alto estilo ao evento da britânica Princess Yachts e da espanhola De Antônio.

Versatilidade e modernidade de infláveis serão mais destaques com nomes confirmados como Flexboat e Remar, além de jets das marcas Yamaha, Ventura e Sea Doo.

Confira algumas opções e experiências no São Paulo Boat Show

Um paraíso das águas. O evento será um “prato cheio” para quem é curioso sobre o universo náutico ou para quem ama sol, praia e navegação em ilhas, lagos e rios. “O público encontrará uma gama de produtos e serviços. Teremos uma série de lançamentos de barcos de todos os tipos, que mostrarão o que há de mais moderno em design, tecnologia e performance. Para quem curte pesca e mergulho, o Boat Show trará ainda barcos específicos, além de acessórios e equipamentos para pronta entrega”, conta a diretora da Boat Show Eventos / Grupo Náutica, Thalita Vicentini.

A diversidade não para por aí. Os visitantes encontrarão um shopping completo dedicado a equipamentos, além de barcos curiosos e brinquedos náuticos, desde o vibrante wakeboard e o stand-up paddle até opções inovadoras como scooters aquáticas, pranchas de surf elétricas e casas sobre as águas. As novidades se estendem aos componentes essenciais: o setor de motores apresentará novas gerações de propulsores, sistemas de controle e eletrônicos de bordo, bem como simuladores para a experiência do público.

O primeiro barco: mais perto do que você imagina. Para quem sempre sonhou em ter a própria embarcação, mas achava que era um luxo inatingível, o evento também será um guia completo. “Para passeios de fim de semana em família, pesca recreativa ou esportes aquáticos, acredite, existe um tipo de barco ideal para cada necessidade e orçamento. Outra novidade é a facilidade no acesso a esses bens. Expositores apresentarão preços e condições especiais, incluindo linhas de financiamento, cotas compartilhadas, aluguel e consórcio náutico com parcelas atrativas”, explica Vicentini.

Destinos para navegar. A participação de destinos turísticos consagrados também trarão roteiros e informações sobre a incomparável experiência de lazer náutico.

Atrações e o “Espaço dos Desejos”. O evento contará com atrações que vão além de barcos e incluem novidades em supercarros, do universo off road, simuladores de navegação, gastronomia, decoração, entre outros. “O São Paulo Boat Show se prepara para gerar grandes negócios e celebrar com todos o estilo de vida náutico. Serão muitas novidades e a descoberta de que o mar está, sim, ao alcance de todos”, complementa Thalita Vicentini.

SERVIÇO

O que: São Paulo Boat Show 2025

Quando: De 18 a 23 de setembro

Onde: São Paulo Expo | Exhibition & Convention Center – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Vila Água Funda, São Paulo – SP

Quanto: R$ 110 + taxas

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/sao-paulo-boat-show-2025-o-maior-salao-nautico-da-america-latina/3037076?referrer=saopauloboatshow.com.br

Leia Também