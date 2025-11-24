Saiba quais são os cursos mais concorridos do Vestibulinho das Etecs

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Guarulhos tem a maior procura de candidatos do Vestibulinho para o primeiro semestre de 2026. Cada uma das 40 vagas do Ensino Médio integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, no período da manhã, será disputada por 25,20 estudantes. O curso aparece cinco vezes entre as 10 maiores demandas do processo seletivo, em unidades da Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Campinas e ABC Paulista.

O Ensino Médio integrado ao Técnico se destacou entre a modalidade mais buscada pelos estudantes, ocupando as 49 maiores demandas. O formato de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) registrou a maior demanda na Etec da Zona Leste, da Capital. Por lá, 407 candidatos disputarão as 40 vagas para o curso em Desenvolvimento de Sistemas – AMS, à tarde (10,18 c/v). O Ensino Médio com Itinerário Formativo teve o maior índice de participantes por vaga na Etec Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, onde 324 candidatos irão concorrem às 40 vagas com ênfase em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, no período da manhã.

No Ensino Técnico, a maior procura foi pelo curso de Enfermagem da Etec Carlos de Campos, da Capital, no período da manhã, com 6,75 c/v. A Etec Antônio Furlan, de Barueri, registrou a maior procura entre as Especializações Técnicas, com 4,03 c/v para cursar Urgência e Emergência – APH – Atendimento Pré-Hospitalar, à noite. Na modalidade de Ensino a Distância (EaD), Desenvolvimento de Sistemas é a formação mais buscada. São 2.204 inscritos para 720 vagas.

No total, 270.655 candidatos se inscreveram para concorrer às vagas ofertadas para todo o Estado de São Paulo. Outros 12.666 participantes se inscreveram na opção treineiro.

Conheça as turmas com maiores índices de inscritos no site do Centro Paula Souza. A demanda por curso e unidade está disponível para consulta no site do Vestibulinho das Etecs.

Locais de Prova

No dia 25 de novembro os candidatos terão acesso aos locais de prova, pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. A prova será aplicada no dia 30 de novembro. Regras e orientações devem ser consultadas no Manual do Candidato, disponível na internet.

